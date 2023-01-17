Бураков Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения01.09.1930
Дата смерти24.10.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930
Отец: Бураков Степан Семёнович
Мать: не указана
Отбывал наказание в тюрьме г. Воркута. Родился в городе Шахты Ростовская область. Работал в Соколовке . Проживал в первом браке с Анастасией. Родили моего отца Юрия и тетю Люду. Умер в станице Нижне-Ч... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1956
Дочь: Пономарева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Анастасия
Людмила Пономарева ( Буракова) - моя родная тетя училась в школе № 22 город Гуково Ростовская область с 1963 по 1970 год. С 1970 по 1971 года училась в станице Нижне- Чирской Суровикинский район Волго... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1958
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Жалнина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Буракова Майя Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буракова Майя Панфиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Буракова Майя Панфиловна
Отбывание наказания
Неизвестно
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
24.10.1979
В станице Нижне-Чирской мой дед Бураков Виктор Степанович проживал во втором браке с Бураковой Майей Панфиловной.