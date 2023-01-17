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Бураков Виктор Степанович

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

01.09.1930

Дата смерти

24.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930

Отец: Бураков Степан Семёнович

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Отбывал наказание в тюрьме г. Воркута. Родился в городе Шахты Ростовская область. Работал в Соколовке . Проживал в первом браке с Анастасией. Родили моего отца Юрия и тетю Люду. Умер в станице Нижне-Ч... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1956

Дочь: Пономарева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Анастасия

Людмила Пономарева ( Буракова) - моя родная тетя училась в школе № 22 город Гуково Ростовская область с 1963 по 1970 год. С 1970 по 1971 года училась в станице Нижне- Чирской Суровикинский район Волго... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1958

Сын: Бураков Юрий Викторович

Мать ребёнка: Анастасия

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Жалнина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Буракова Майя Панфиловна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буракова Майя Панфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Буракова Майя Панфиловна

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Отбывание наказания
Неизвестно
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
24.10.1979
Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
В станице Нижне-Чирской мой дед Бураков Виктор Степанович проживал во втором браке с Бураковой Майей Панфиловной.
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