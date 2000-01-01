Трефилов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1848 по 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1848 по 1849
Отец: Трефилов Ермил
Мать: Трефилова Евдокия
Бракосочетание
22.10.1873
Жена: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.01.1874
Сын: Трефилов Павел
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1875
Сын: Мертворожденная
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.06.1878
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.10.1880
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
30.09.1883
Сын: Трефилов Сергей
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.10.1885
Сын: Трефилов Кузьма
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.03.1888
Сын: Трефилов Гавриил
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1891
Сын: Трефилов Дмитрий
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1893
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.11.1895
Сын: Трефилов Александр
Мать ребёнка: Трефилова Пелагея
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Пелагея
Смерть
Неизвестно