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Трефилов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1848 по 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1849

Отец: Трефилов Ермил

Мать: Трефилова Евдокия

Бракосочетание
22.10.1873

Жена: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.01.1874

Сын: Трефилов Павел

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
18.01.1875

Сын: Мертворожденная

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.06.1878

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.10.1880

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Трефилов Сергей

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.10.1885

Сын: Трефилов Кузьма

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Трефилов Гавриил

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.04.1891

Сын: Трефилов Дмитрий

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.08.1893

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.11.1895

Сын: Трефилов Александр

Мать ребёнка: Трефилова Пелагея

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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