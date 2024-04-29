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Багаль Василий Александрович

Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

13.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1964

Отец: не указан

Мать: Самсонова (Багаль) Маня(Маша) Васильевна

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаль (Бучик) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
19.08.1987

Дочь: Жуковская (Багаль) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Багаль (Бучик) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
20.06.1990

Сын: Багаль Александр Васильевич

Мать ребёнка: Багаль (Бучик) Надежда Константиновна

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