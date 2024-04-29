Багаль Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения13.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1964
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1987
Дочь: Жуковская (Багаль) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Багаль (Бучик) Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
20.06.1990
Сын: Багаль Александр Васильевич
Мать ребёнка: Багаль (Бучик) Надежда Константиновна