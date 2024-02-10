Параскева Евтропиевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно