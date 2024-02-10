Параскева Евтропиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Евтропиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1817 г.р.
1819 г.р.
1827 г.р.
1834 г.р.
1837 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: не указан

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: не указан

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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