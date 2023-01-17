Зотова (Буйновская) Наталия Болеславовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1890
Дата смерти12.05.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1890
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Крещение
13.02.1892
Рождение ребёнка
18.03.1913
Дочь: Мочалкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Зотов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1921
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Правик Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зотов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович
Смерть
12.05.1937
Похороны
14.05.1937