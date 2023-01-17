Зотова (Буйновская) Наталия Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Буйновская) Наталия Болеславовна

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.07.1890

Дата смерти

12.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1890

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
13.02.1892
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Мочалкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Зотов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1921

Сын: Зотов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Правик Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зотов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Зотов Алексей Иванович

Смерть
12.05.1937
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
14.05.1937
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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