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Гуселетов Василий Зиновьевич

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Место рождения

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гуселетов Зиновий Иванович

Мать: Гуселетова ?

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гуселетов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гуселетов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуселетов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гуселетов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гуселетов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мария Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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