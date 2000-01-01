Гуселетов Василий Зиновьевич
Место рожденияд. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Гуселетов Зиновий Иванович
Мать: Гуселетова ?
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гуселетов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гуселетов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гуселетов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гуселетов Ларион Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гуселетов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Ефремовна
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно