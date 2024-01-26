Орлов Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.01.1997

Сын: Орлов Нет Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.07.1998

Сын: Орлов Нет Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.06.2002

Сын: Орлов нет Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2006

Сын: Орлов нет Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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