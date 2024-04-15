Лукин Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.
Дочь: Лукина Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1906