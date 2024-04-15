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Лукин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1903 ст.

Сын: Лукин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.

Дочь: Лукина Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1906
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