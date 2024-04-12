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Афанасьев Артамон

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Фефилов Афонасий

Мать: ?

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Артемонов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Артемонов Евдоким

Мать ребёнка: не указана

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1725 по 1735

Сын: Артамонов Михайло

Мать ребёнка: не указана

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, Выборный деревни Лакомово
Образование
Неизвестно
не грамотный
Смерть
1773
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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