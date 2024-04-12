Афанасьев Артамон
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Фефилов Афонасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1720
Сын: Артемонов Григорий
Рождение ребёнка
1721
Сын: Артемонов Евдоким
Рождение ребёнка
С 1725 по 1735
Сын: Артамонов Михайло
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, Выборный деревни Лакомово
Образование
Неизвестно
не грамотный
Смерть
1773