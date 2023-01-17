Сержантов Евгений Владимирович
Место рождениякиев
Дата рождения02.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960
киев
Бракосочетание
17.11.1983
Рождение ребёнка
05.10.1984
Сын: Сержантов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Сержантова Виктория Александровна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.09.1990
Дочь: Зиновьева Наталия Евгеньевна
Мать ребёнка: Сержантова Виктория Александровна