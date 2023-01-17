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Сержантов Евгений Владимирович

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Место рождения

киев

Дата рождения

02.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960

Отец: Сержантов Владимир Васильевич

Мать: Сержантова Нионель (Нонна) Николаевна

киев
Бракосочетание
17.11.1983

Жена: Сержантова Виктория Александровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1984

Сын: Сержантов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Сержантова Виктория Александровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.09.1990

Дочь: Зиновьева Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Сержантова Виктория Александровна

Киев, Киевский уезд
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