Скобарин Вячеслав Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.2014
Сын: Скобарин Егор Вячеславович
Рождение ребёнка
16.06.2019
Сын: Скобарин Матвей Вячеславович
Рождение ребёнка
08.09.2021
Сын: Скобарин Макар Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности