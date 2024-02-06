Скобарин Вячеслав Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкобарин Вячеслав Геннадьевич

Скобарин Вячеслав Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2014

Сын: Скобарин Егор Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2019

Сын: Скобарин Матвей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2021

Сын: Скобарин Макар Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close