Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853

Отец: Иванов Аверкий (Аверьян) Яковлевич

Мать: Иванова Евдокия Андреевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-990,1853г.) Воспреемники: мастеровой Степан Иванович и мастерская дочь Устинья Андреевна Копылова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Акилина Карповна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1878

Сын: Иванов Павел Семенович

Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: Александр Аверкиевич Иванов и крестьянская девица Юлия Адриановна Стефанова (ГАСО 6-21-85, 1878г.)
Рождение ребёнка
06.04.1886

Сын: Иванов Георгий Семенович

Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Георгий близнец с Федором. (ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Владимир Дмитриевия Каржавин и крестьянская жена Наталья Яковлевна Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1886

Сын: Иванов Федор Семенович

Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Федор близнец с Георгием. (ГАСО 6-21-134, 1886г.)
Рождение ребёнка
27.10.1887

Сын: Иванов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-134,1887г) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Лаврентий Аверкиевич Иванов и крестьянская жена Анастасия Яковлевна Иванова.
Смерть
Неизвестно

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