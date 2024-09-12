Иванов Семен Аверкиевич (Аверьянович)
Место рождения
Дата рождения01.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853
(ГАСО 6-3-990,1853г.) Воспреемники: мастеровой Степан Иванович и мастерская дочь Устинья Андреевна Копылова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Акилина Карповна
Рождение ребёнка
13.01.1878
Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна
Воспреемники: Александр Аверкиевич Иванов и крестьянская девица Юлия Адриановна Стефанова (ГАСО 6-21-85, 1878г.)
Рождение ребёнка
06.04.1886
Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна
Георгий близнец с Федором. (ГАСО 6-21-134,1886г.) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Владимир Дмитриевия Каржавин и крестьянская жена Наталья Яковлевна Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1886
Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна
Федор близнец с Георгием. (ГАСО 6-21-134, 1886г.)
Рождение ребёнка
27.10.1887
Мать ребёнка: Иванова Акилина Карповна
(ГАСО 6-21-134,1887г) Воспреемники: Талицкого Завода крестьянин Лаврентий Аверкиевич Иванов и крестьянская жена Анастасия Яковлевна Иванова.
Смерть
Неизвестно