Казов Фёдор Амброзьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казов Фёдор Амброзьевич

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

16.02.1901 ст.

Дата смерти

16.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В то время город назывался Двинск.
Образование
Между 1910 и 1915
Илуксте, Augšdaugavas novads
Окончил 5 классов Илукстской старообрядческой учительской гимназии.
Бракосочетание
27.07.1921

Жена: Казова Мария Павловна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.09.1921

Дочь: Козова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Казова Мария Павловна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Казов Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Казова Мария Павловна

Гомель, Гомельская область
Смерть
16.05.1939
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Умер в лагере.
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