Казов Фёдор Амброзьевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1901 ст.
Дата смерти16.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901 ст.
В то время город назывался Двинск.
Образование
Между 1910 и 1915
Илуксте, Augšdaugavas novads
Окончил 5 классов Илукстской старообрядческой учительской гимназии.
Бракосочетание
27.07.1921
Жена: Казова Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1921
Дочь: Козова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Казова Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1926
Сын: Казов Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Казова Мария Павловна
Смерть
16.05.1939
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Умер в лагере.