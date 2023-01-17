(Tatishcheva) Anna Evgrafovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Tatishcheva) Anna Evgrafovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1752

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Татищев Евграф Васильевич

Мать: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1835
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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