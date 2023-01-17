Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Tatishcheva) Anna Evgrafovna
(Tatishcheva) Anna Evgrafovna
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1752
Дата смерти
1835
Пол
Женский
Отец
Татищев Евграф Васильевич
1717 г.р.
Мать
Татищева (Каменская) Аграфена Федотовна
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Татищев Евграф Васильевич
Мать:
Татищева Аграфена Федотовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1835
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия