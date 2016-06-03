Зырянова (Кузницова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1927
Дата смерти03.06.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927
Отец: Кузнецов Афонасий
Мать: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
24.09.1949
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Зырянов Андрей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зырянов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зырянов Андрей
Смерть
03.06.2016