Зырянова (Кузницова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Кузницова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1927

Дата смерти

03.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927

Отец: Кузнецов Афонасий

Мать: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
24.09.1949

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Зырянов Андрей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Зырянов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Андрей

Смерть
03.06.2016
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