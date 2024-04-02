Осьмушников Дмитрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсьмушников Дмитрий Никифорович

Осьмушников Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Семенов

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенов
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Остроумова Таисия

Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьмушников Федор

Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осьмушникова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
свечно-сальный завод
владелец
Смерть
Неизвестно
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