Осьмушников Дмитрий Никифорович
Место рожденияСеменов
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Остроумова Таисия
Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьмушников Федор
Мать ребёнка: Осьмушникова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осьмушникова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
свечно-сальный завод
владелец
Смерть
Неизвестно