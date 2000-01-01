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граф Девиер Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1817

Отец: Гр. Девиер Михаил Михайлович

Мать: Хераскова Софья Петровна

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