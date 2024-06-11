Веденяпина (Лапшина) Надежда Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2008
Дочь: Веденяпина (Лапшина) Дарья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.07.2012
Дочь: Веденяпина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Викторович
Рождение ребёнка
03.10.2017
Сын: Веденяпин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Викторович