Веденяпина (Лапшина) Надежда Юрьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веденяпина (Лапшина) Надежда Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденяпин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
07.04.2008

Дочь: Веденяпина (Лапшина) Дарья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.07.2012

Дочь: Веденяпина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
03.10.2017

Сын: Веденяпин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Веденяпин Владимир Викторович

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