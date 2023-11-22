Маркова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955

Отец: Миронов Иван Миронович

Мать: Миронова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Марков Юрий Витальевич

Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1977

Дочь: Маркова Марина Витальевна

Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Павел Витальевич

Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич

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