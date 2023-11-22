Маркова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955
Отец: Миронов Иван Миронович
Мать: Миронова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1976
Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1977
Дочь: Маркова Марина Витальевна
Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марков Виталий Алексеевич