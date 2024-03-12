Бородкин Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородкин Андрей Сергеевич

Бородкин Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2013

Сын: Бородкин Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2020

Сын: Бородкин Захар Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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