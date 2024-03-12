Бородкин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.2013
Сын: Бородкин Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности