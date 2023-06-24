Болдырева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Денис Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.2000

Дочь: Болдырева Анна Денисовна

Отец ребёнка: Болдырев Денис Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.2006

Сын: Болдырев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Болдырев Денис Михайлович

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