Болдырева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.2000
Дочь: Болдырева Анна Денисовна
Отец ребёнка: Болдырев Денис Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Болдырев Михаил Денисович
Отец ребёнка: Болдырев Денис Михайлович