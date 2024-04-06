Никуличев Иван Николаевич (предположительно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличев Иван Николаевич (предположительно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
С 1785 по 1786

Сын: Никуличев Василий Иванович

Мать ребёнка: Никуличева Устинья Ивановна

Лахмукуры, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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