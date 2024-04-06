Никуличев Иван Николаевич (предположительно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1785 по 1786
Сын: Никуличев Василий Иванович
Мать ребёнка: Никуличева Устинья Ивановна
Лахмукуры, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно