Ершова Параскева Александровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1892
Дата смерти19.10.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1892
Крещение
09.10.1892
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Крестили д. Ильинского крестьянин Федор Иванов и д. Соколова крестьянская жена Екатерина Иванова
Смерть
19.10.1892
Отпевание 21.10.1892. Умерла через 2 недели от младенчества Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16=34=44об-45