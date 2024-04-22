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Ершова Параскева Александровна

Место рождения

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

08.10.1892

Дата смерти

19.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1892

Отец: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)

Мать: Анастасия Данилова

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Крещение
09.10.1892
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Крестили д. Ильинского крестьянин Федор Иванов и д. Соколова крестьянская жена Екатерина Иванова
Смерть
19.10.1892
Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Отпевание 21.10.1892. Умерла через 2 недели от младенчества Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16=34=44об-45
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