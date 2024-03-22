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Лысиков Виталий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1993

Отец: Лысиков Евгений Владимирович

Мать: Блануца Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2016

Дочь: Лысикова Вероника Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.2019

Сын: Лысиков Максим Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.2022

Сын: Лысиков Иван Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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