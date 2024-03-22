Лысиков Виталий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1993
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2016
Дочь: Лысикова Вероника Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2019
Сын: Лысиков Максим Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности