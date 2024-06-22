Легостаев Сергей или Савелий вопрос
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Легостаев Дмитрий
Мать ребёнка: Легостаева мать фирса Васса Спиридоновна под вопросом
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Сын: Легостаев Михаил
Мать ребёнка: Легостаева мать фирса Васса Спиридоновна под вопросом
Смерть
Неизвестно