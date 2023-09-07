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Полтавцев Алексей Александрович
Полтавцев Алексей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1987
Пол
Мужской
Отец
Полтавцев Александр Прокофьевич
1954 г.р.
Мать
Полтавцева Трошина Анна Алексеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987
Отец:
Полтавцев Александр Прокофьевич
Мать:
Полтавцева Трошина Анна Алексеевна
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