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Кузнецова Евдокия Павловна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

31.07.1914

Дата смерти

17.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914

Отец: Кузнецов Павел Яковлевич

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1937

Муж: Курлаев Сергей Григорьевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Курлаев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Курлаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1949

Сын: Курлаев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.11.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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