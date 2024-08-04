Кузнецова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения31.07.1914
Дата смерти17.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914
Отец: Кузнецов Павел Яковлевич
Мать: Кузнецова Мария Ивановна
Бракосочетание
26.09.1937
Рождение ребёнка
08.11.1938
Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Курлаев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Курлаев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Курлаев Сергей Григорьевич
Смерть
17.11.1986