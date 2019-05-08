Белова Вера Гельфридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Вера Гельфридовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1970

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970

Отец: Белов Гельфрид Александрович

Мать: Белова Раиса Антоновна

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