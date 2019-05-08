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Белова Вера Гельфридовна
Белова Вера Гельфридовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1970
Пол
Женский
Отец
Белов Гельфрид Александрович
1937 г.р.
Мать
Белова Раиса Антоновна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1970
Отец:
Белов Гельфрид Александрович
Мать:
Белова Раиса Антоновна
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