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Акулина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Бракосочетание
Около 1753

Муж: Марк Яковлевич

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Марковна

Отец ребёнка: Марк Яковлевич

Молодой Туд, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Молодой Туд стр 45//пленка 5363895 кадр 0701
Смерть
1792
Заломная, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Заломная стр 93 //пленка 2058855 файл 0514
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