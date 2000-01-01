Лихачёва (Беляева) Агриппина Евгеньевна
Место рожденияПлоска (ныне не существует)
Дата рождения14.06.1870
Дата смерти25.01.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Плоска (ныне не существует)
Бракосочетание
05.02.1889
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1889
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович
Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Лихачёв Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович
Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
30.08.1894
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович
Плоска (ныне не существует)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1910
Плоска (ныне не существует)
Похороны
27.01.1910
Галаново, Удмуртская Республика Россия