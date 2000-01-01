Лихачёва (Беляева) Агриппина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Беляева) Агриппина Евгеньевна

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Место рождения

Плоска (ныне не существует)

Дата рождения

14.06.1870

Дата смерти

25.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоска (ныне не существует)
Бракосочетание
05.02.1889

Муж: Лихачёв Василий Ксенофонтович

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1889

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович

Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Лихачёв Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович

Плоска (ныне не существует)
Рождение ребёнка
30.08.1894

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Лихачёв Василий Ксенофонтович

Плоска (ныне не существует)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1910
Плоска (ныне не существует)
Похороны
27.01.1910
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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