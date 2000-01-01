Thompson (Buker) Minnie Luella
Место рожденияBraintree, Norfolk, Massachusetts, United States
Дата рождения25.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881
Отец: Buker George Curtis
Мать: Ella Augusta
Braintree, Norfolk, Massachusetts, United States
Бракосочетание
30.11.1899
Муж: Thompson Charles
Boston, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.02.1915
Дочь: Mabel G
Отец ребёнка: Thompson Charles
Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
?.06.1918
Сын: Thompson Roger
Отец ребёнка: Thompson Charles
Massachusetts, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Boston (Districts 251-500), Suffolk, Massachusetts, USA
Смерть
Неизвестно