Thompson (Buker) Minnie Luella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thompson (Buker) Minnie Luella

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Место рождения

Braintree, Norfolk, Massachusetts, United States

Дата рождения

25.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881

Отец: Buker George Curtis

Мать: Ella Augusta

Braintree, Norfolk, Massachusetts, United States
Бракосочетание
30.11.1899

Муж: Thompson Charles

Boston, Massachusetts
Рождение ребёнка
?.02.1915

Дочь: Mabel G

Отец ребёнка: Thompson Charles

Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
?.06.1918

Сын: Thompson Roger

Отец ребёнка: Thompson Charles

Massachusetts, United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Boston (Districts 251-500), Suffolk, Massachusetts, USA
Смерть
Неизвестно
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