Норовяткина (Алькина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норовяткина (Алькина) Анна Федоровна

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Место рождения

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

31.01.1927

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927

Отец: Алькин Федор Михайлович

Мать: Алькина Василиса

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1951

Дочь: Березина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Норовяткин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.09.1957

Сын: Норовяткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Рождение ребёнка
21.03.1959

Сын: Норовяткин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1961

Сын: Норовяткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1964

Дочь: Варченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норовяткин Иван Александрович

Смерть
16.05.2014
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