Норовяткина (Алькина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения31.01.1927
Дата смерти16.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1927
Отец: Алькин Федор Михайлович
Мать: Алькина Василиса
Рождение ребёнка
17.04.1951
Дочь: Березина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Норовяткин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1957
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1959
Сын: Норовяткин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1961
Сын: Норовяткин Николай Иванович
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1964
Дочь: Варченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Норовяткин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2014