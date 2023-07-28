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Кузнецов Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутинина Апполинария Максимовна

Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомутинина Апполинария Максимовна

Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомутинина Апполинария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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