Кузнецов Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутинина Апполинария Максимовна
Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутинина Апполинария Максимовна
Смерть
Неизвестно