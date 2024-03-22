Галанов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаланов Василий Петрович

Галанов Василий Петрович

avatar

Место рождения

Сунога, Марьинская волость, Мологский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сунога, Марьинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рожкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Галанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
15.11.1905

Дочь: Лапина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галанова Мария Николаевна

Сунога, Марьинская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галанов Анатоллий Васильевич

Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна

Смерть
1942
Воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close