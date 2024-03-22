Галанов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рожкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Галанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1905
Дочь: Лапина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галанов Анатоллий Васильевич
Мать ребёнка: Галанова Мария Николаевна
Смерть
1942
Воспаление легких