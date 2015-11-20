Степовой Пётр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степовой Пётр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1932

Дата смерти

20.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932

Отец: Степовой Терентий Тимофеевич

Мать: Степовая Матрена Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гартвиг Елена Петровна

Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1972

Дочь: Рябченко Наталья Петровна

Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна

Смерть
20.11.2015

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