Степовой Пётр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1932
Дата смерти20.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гартвиг Елена Петровна
Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1972
Дочь: Рябченко Наталья Петровна
Мать ребёнка: Степовая Фиона Ивановна
Смерть
20.11.2015