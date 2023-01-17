Титова (Митрушина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Митрушина) Анна Александровна

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Место рождения

Заозерье

Дата рождения

03.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961

Отец: Митрушин Александр Дмитриевич

Мать: Митрушина Александра Павловна

Заозерье
Рождение ребёнка
27.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Валентин Леонидович

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
07.04.1991

Сын: Титов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Титов Валентин Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Валентин Леонидович

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