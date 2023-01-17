Титова (Митрушина) Анна Александровна
Место рожденияЗаозерье
Дата рождения03.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961
Заозерье
Рождение ребёнка
27.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Валентин Леонидович
Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
07.04.1991
Сын: Титов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Титов Валентин Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно