(Рогозина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никита
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Рогозина) Лукерья
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Смерть
Неизвестно