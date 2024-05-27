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Логунов Григорий Михайлов

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1744 г.р.

Мать

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.

Отец: Логунов Михайла Ефимов

Мать: Ксения Борисова

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Логунов Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Логунов Спиридон Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Логунов Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Логунов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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