Логунов Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.
Отец: Логунов Михайла Ефимов
Мать: Ксения Борисова
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Логунов Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Сын: Логунов Спиридон Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Сын: Логунов Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Логунов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно