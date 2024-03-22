Мартынова (Григорьева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1904
Дата смерти07.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904
Рождение ребёнка
20.09.1923
Дочь: Моисеева Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович
Рождение ребёнка
22.12.1925
Дочь: Колупаева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Таисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович
Рождение ребёнка
24.12.1936
Сын: Мартынов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1978
Челябинская область, г.Магнитогорск