Мартынова (Григорьева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Григорьева) Анна Федоровна

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.12.1904

Дата смерти

07.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904

Отец: Григорьев Федор Андреевич

Мать: Григорьева Васса Астафеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.09.1923

Дочь: Моисеева Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович

Рождение ребёнка
22.12.1925

Дочь: Колупаева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович

Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Таисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович

Рождение ребёнка
24.12.1936

Сын: Мартынов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мартынов Дмитрий Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Дмитрий Симонович

Смерть
07.03.1978
Челябинская область, г.Магнитогорск
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