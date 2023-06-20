Куликов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Петр
Мать: Куликова Ольга Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Вера
Смерть
Неизвестно