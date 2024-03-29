Щегольков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегольков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина (Пелагея) Степановна

Мать ребёнка: Щеголькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Щеголькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Юлия (Ульяна) Степановна

Мать ребёнка: Щеголькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Анна Степановна

Мать ребёнка: Щеголькова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголькова Степанида

Смерть
Неизвестно
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