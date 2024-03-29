Щегольков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина (Пелагея) Степановна
Мать ребёнка: Щеголькова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Щеголькова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Юлия (Ульяна) Степановна
Мать ребёнка: Щеголькова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Анна Степановна
Мать ребёнка: Щеголькова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеголькова Степанида
Смерть
Неизвестно