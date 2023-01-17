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Терехов Иван Петрович

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Место рождения

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Терехов Петр Мокеевич

Мать: Терехова Варвара Аникеевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Терехов Павел Иванович

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Терехов Онисим Иванович

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.

Сын: Терехов Степан Иванович

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Василий Иванович

Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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