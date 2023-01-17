Терехов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Терехов Петр Мокеевич
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
24.12.1844 ст.
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терехова Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно