Фомин Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Роман Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984

Отец: Фомин Валерий Михайлович

Мать: Пологова Галина Васильевна

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