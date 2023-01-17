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Успенский Николай Васильевич

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Место рождения

Ступино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ступино, город Алексин, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1889
Москва, город федерального значения Москва
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