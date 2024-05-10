Безроднов Сазон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1955
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Безроднова Елена Сазоновна
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
30.01.1922
Сын: Безроднов Василий Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Безроднова Анастасия Сазоновна
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
07.09.1925
Сын: Безроднов Сергей Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
08.08.1929
Сын: Безроднов Александр Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Безроднов Николай Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
14.10.1999
Сын: Безроднов Алексей Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безроднов Григорий Сазонович
Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна
Смерть
1955