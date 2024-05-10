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Безроднов Сазон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Безроднов Григорий Гурьевич

Мать: Безроднова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Безроднова Елена Сазоновна

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.01.1922

Сын: Безроднов Василий Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Безроднова Анастасия Сазоновна

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Безроднов Сергей Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1929

Сын: Безроднов Александр Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Безроднов Николай Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Рождение ребёнка
14.10.1999

Сын: Безроднов Алексей Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безроднов Григорий Сазонович

Мать ребёнка: Балясникова Анисья Никитовна

Смерть
1955
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
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