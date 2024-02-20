Свиридов Прохор Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Свиридов Макар
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Свиридов Михаил Прохорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Прохоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прохоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Алексей Прохорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно