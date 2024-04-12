Назимутдинов Миназ Камалетдинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Назимутдинов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зубаржат
Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Назимутдинов Камиль Миназович
Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна
Рождение ребёнка
02.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна
Рождение ребёнка
20.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мугульсум Хаметгареевна
Смерть
Неизвестно