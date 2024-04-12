Назимутдинов Миназ Камалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назимутдинов Миназ Камалетдинович

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Назимутдинов ?

Мать: ?

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зубаржат

Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Назимутдинов Камиль Миназович

Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мугульсум Хаметгареевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мугульсум Хаметгареевна

Смерть
Неизвестно
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