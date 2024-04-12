Ирина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ланягин Евлантий Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мельников Максим Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Писарев Василий Андреянов
Отец ребёнка: Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Стефанида Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Афанасьев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Андреянова
Отец ребёнка: Андреян Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреян Афанасьев
Смерть
Неизвестно