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Ирина Алексеева

Место рождения

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ланягин Евлантий Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мельников Максим Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Писарев Василий Андреянов

Отец ребёнка: Андреян Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Стефанида Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Андреянова

Отец ребёнка: Андреян Афанасьев

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреян Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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