Елькин Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Яков Григорьевич

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Место рождения

Наумята

Дата рождения

1865

Дата смерти

08.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна

Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна

Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна

Смерть
08.04.1942
Наумята
Похороны
Неизвестно
Ветошкино
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