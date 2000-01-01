Елькин Яков Григорьевич
Место рожденияНаумята
Дата рождения1865
Дата смерти08.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна
Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна
Наумята
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елькина Надежда Павловна
Смерть
08.04.1942
Наумята
Похороны
Неизвестно
Ветошкино