Зографос Христофорос (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зографос Христофорос (Иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать ребёнка: не указана

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